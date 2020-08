Explosions de Beyrouth : le président libanais évoque "la négligence"... ou "un missile"

"Il est possible que cela ait été causé par la négligence ou par une action extérieure, avec un missile ou une bombe." Alors que le monde entier cherche encore la cause des explosions qui ont fait plus de 150 morts à Beyrouth, le président libanais, Michel Aoun, violemment critiqué par la population dénonçant l'incompétence des autorités et la corruption, s'est exprimé à ce sujet ce vendredi 7 août, lors d'un entretien avec des journalistes retransmis à la télévision, trois jours après la catastrophe.