Face à l'emprise de Trump, des cadres républicains songent à créer un parti de "centre-droit"

D'autres pointures de la politique américaine ont eux aussi répondu présents : John Mitnick, avocat général du Département de la sécurité intérieure sous Trump, mais aussi Charlie Dent, ancien membre du Congrès républicain, ou Elizabeth Neumann, chef de cabinet adjoint du département de la sécurité intérieure sous Trump.

Leur point commun ? La défense d'un conservatisme et un attachement à la Constitution qui, selon eux, ont été piétinés par Donald Trump, pendant son mandat mais aussi dans son refus de faciliter la transition vers l'administration Biden. "Une grande partie du Parti républicain se radicalise et menace la démocratie américaine", a déclaré Evan McMullin à Reuters. "Nous devons arrêter d'être le parti qui défende, même d'un iota, une insurrection, la mort d'un policier et d'autres Américains au Capitole", a estimé sur NBC Adam Kinzinger, l'un des dix républicains à la Chambre des représentants à avoir voté la mise en accusation du milliardaire. Plus largement, ces élus modérés ne voient pas d'un bon oeil la part de "trumpisme" que le républicain a imprégné au sein du "Grand Old Party" durant quatre ans, entre nationalisme chrétien et toute puissance de l'État industriel. Mais aussi ses hésitations sur la scène internationale, où ses relations avec la Chine et le monde arabe ont dérouté les caciques du parti.