Facebook a découvert de nouvelles tentatives de manipulation politique aux Etats-Unis

Le réseau social de Mark Zuckerberg assure ne pas avoir identifié les auteurs mais qu'il s'agit d'une action "coordonnée". Les soupçons d'ingérence russe viennent cependant de nouveau planer sur le réseau social. Le groupe indique en tout cas qu'"une partie de ces activités est cohérente avec ce que (Facebook) avait vu de la part de (l'organisation liée à la Russie) Internet Research Agency" au moment de l'élection de Donald Trump.





Quoi qu'il en soit, les 32 comptes ou profils Facebook et Instagram qui ont été identifiés ont été supprimés par le réseau social. Le plus ancien avait été créé en mars 2017, le plus récent en mai 2018. Au total, ils avaient publié près de 10.000 messages sur le site. Ces pages étaient suivies par 290.000 comptes et ont dépensé 11.000 dollars pour sponsoriser près de 150 contenus ("ads") destinés à les rendre plus visibles.