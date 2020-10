Facebook et Instagram suppriment tous les comptes liés au mouvement conspirationniste QAnon

La firme de Mark Zuckerberg fait (enfin) le ménage. Facebook a annoncé mardi 6 octobre le retrait de tous les comptes, pages et groupes liés à la mouvance conspirationniste QAnon, sur sa plateforme principale et sur Instagram, alors que le nombre d'adeptes de ce mouvement d'extrême droite pro-Trump a explosé à l'approche de la présidentielle américaine.

En août, elle avait déjà retiré près de 800 groupes, 100 pages et 1.500 publicités directement liés à ce mouvement sur Facebook. Elle avait aussi pris des mesures pour réduire la portée de plus de 10.000 comptes sur Instagram et de près de 2.000 groupes et 440 pages sur Facebook, comme limiter les recommandations, les rétrograder sur les fils d'actualité, les rendre plus difficiles à trouver, les empêcher de faire de la pub ou vendre des produits.

"Nous avons vu croître des mouvements qui, même s'ils n'organisent pas directement de violences, célèbrent des actes violents, montrent qu'ils ont des armes et suggèrent qu'ils vont les utiliser, ou ont des fans susceptibles de comportements violents", avait alors expliqué le groupe.

Interrogé au sujet de QAnon en août, à la suite des mesures de Facebook, Donald Trump avait déclaré voir avant tout en eux "des gens qui aiment notre pays".