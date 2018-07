Facebook : la justice allemande autorise les parents d'une adolescente décédée à accéder à son compte

Ce dilemme juridique et éthique rebondissait devant les tribunaux allemands depuis trois ans. En 2015, en première instance, la justice avait donné raison aux parents, le tribunal de Berlin estimant que le contrat passé entre l'internaute et Facebook entrait dans le champ de la succession, y compris les contenus numériques publiés sur le compte. La défunte étant mineure, ses parents avaient, selon lui, le droit de savoir quand et avec qui elle communiquait sur Facebook, avaient de surcroît estimé les juges.





Mais deux ans plus tard, la Cour d'appel de Berlin avait pris la position inverse et rejoint l'argumentation du géant américain sur le respect de la vie privée, rappelant que "le secret des télécommunications est garanti par la Loi fondamentale" allemande et s'applique également aux contenus des comptes Facebook.