Facebook : le géant américain change de nom et devient Meta

Ne l'appelez plus Facebook. La maison-mère du réseau social a changé de nom, devenant Meta, a annoncé ce jeudi son fondateur Mark Zuckerberg à l'occasion du "Facebook Connect". Objectif : mieux représenter toutes ses activités mais le nom des différents réseaux restera inchangé.

Le fondateur du géant des technologies, accusé de faire passer les profits avant les humains par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus, a choisi "meta" - "au-delà" en grec ancien - pour montrer qu'il y a "toujours plus à construire". "Au fil du temps, j’aimerais qu’on soit vus comme une entreprise de metaverse ", a souligné le CEO. "On va désormais penser au metaverse en premier, et pas à Facebook en premier."