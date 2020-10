Facebook va interdire les messages niant l'Holocauste partout dans le monde

Jusqu'alors, ces propos n'étaient supprimés que dans les pays où ils sont punis par la loi, tels que la France et l'Allemagne. Aux Etats-Unis, révisionnisme et négationnisme ne sont pas prohibés et la jurisprudence les place sous la protection du premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression. "J'ai bataillé avec ce dilemme, entre soutenir la liberté d'expression et les dommages causés par le fait de minimiser ou de nier l'horreur de l'Holocauste", a précisé le fondateur de la plateforme.

Mark Zuckerberg revient ainsi sur une position longuement défendue. En 2018, il affirmait que les utilisateurs de ses plateformes avaient le droit de "se tromper". "Je ne crois pas que notre plateforme doive supprimer les messages [négationnistes], parce qu’il y a des choses sur lesquelles des gens se trompent. Je ne pense pas qu’ils se trompent de manière intentionnelle."