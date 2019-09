Faillite de Thomas Cook : 600 000 touristes à rapatrier

JT 13H - Thomas Cook va bel et bien être mis en liquidation. Près de 600 000 touristes doivent être rapatriés dont 10 000 Français.

Le plus ancien voyagiste du monde, Thomas Cook, est en faillite. Des milliers de touristes doivent ainsi être rapatriés. Les autorités britanniques ont activé un plan d'urgence pour organiser le retour massif des 600 000 clients de ce voyagiste, dans le monde entier. Par ailleurs, comme presque aucune information ne circule sur la situation, l'incertitude pèse aussi bien sur l'avenir du personnel que sur les remboursements des réservations. Les avions, eux, sont cloués au sol.



