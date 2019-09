Faillite du voyagiste Thomas Cook : quelle suite pour les clients ?

JT 13H - La faillite de l'enseigne Thomas Cook met brusquement fin aux vacances de ses clients. Ces derniers sont désemparés et leur remboursement reste incertain.

La faillite de l'agence de voyage Thomas Cook a semé le désordre chez ses 600 000 clients à travers le monde. Ces derniers ne comprennent pas ce qui leur arrive. En effet, bon nombre d'entre eux sont désormais sans hôtel ni avion de retour. A moins de payer une deuxième fois l'hébergement et les transports, aucune solution n'est en vue. Par ailleurs, ils se demandent s'ils seront un jour remboursés.



