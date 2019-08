Faire intervenir l'armée à Hong Kong ? Derrière les menaces, la Chine n'a que peu de marge de manœuvre

Autre choix possible : répondre aux exigences des contestataires, qui réclament le départ de Carrie Lam, une enquête sur les méthodes de la police et l'enterrement définitif du projet de loi sur les extraditions qui a été simplement suspendu. Une réforme du mode de scrutin dans un sens plus démocratique semble nettement plus hypothétique, dans la mesure où elle risquerait d'aboutir à la fin de la main-mise des candidats pro-Pékin sur le législatif et l'exécutif hongkongais.