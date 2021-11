Barcelone : quatre morts, dont deux enfants, dans l'incendie d'un squat

Le drame est survenu au petit matin. L'incendie d'un squat dans le centre de Barcelone a causé la mort de quatre personnes, dont deux enfants, mardi 30 novembre, ont annoncé les pompiers de la deuxième ville espagnole. Les victimes sont "deux adultes, un bébé et un enfant de trois ans", qui n'ont malheureusement pas pu s'extraire des flammes, a déclaré à la presse Ángel López, le responsable de l'opération pour les bombers, en précisant que le feu était désormais éteint.

Le local, où s'est déclaré l'incendie vers 6h du matin, a ajouté le soldat du feu, qui n'a pas donné plus de détails sur les victimes. Le feu a pris dans "une ancienne agence bancaire occupée" sur la place de Tétouan, située entre l'avenue Diagonale, l'une des principales artères de la capitale catalane, et le parc de la Ciutadella, le plus grand et le plus populaire de Barcelone.