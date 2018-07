Enfants coincés dans une grotte en Thaïlande : des traces de mains et de pieds découvertes par les secouristes

L'espoir est toujours permis. Après qu'un accès à la grotte inondée en Thaïlande, où sont bloqués depuis neuf jours 12 enfants et leur entraîneur de foot, a été découvert vendredi 29 juin, les secours progressent. Malgré le fait qu'ils n'ont toujours reçu aucun signe de vie de la part des victimes, ceux-ci espèrent les localiser rapidement. Des traces de mains et de pieds ont récemment été découvertes dans les méandres de cette cavité longue de 10 km, et selon les autorités, les enfants connaissaient bien les lieux, s'étant rendus à plusieurs reprises dans Tham Luang. Ils pensent qu'ils ont pu trouver des poches d'air pour se réfugier dans cette grotte inondée par les pluies de la mousson.









Depuis la semaine dernière, une bonne quantité d'eau a d'ailleurs été extraite de la cavité grâce à de puissantes pompes, rendant les recherches plus aisées. Une base opérationnelle a pu être établie assez profondément dans la cavité, tandis que les secouristes, originaires de Thaïlande, mais aussi d'Australie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Chine ou encore des Etats-Unis ont installé sur leur passage des bouteilles d'oxygène et des éclairages, ainsi que placé des kits de survie avec des aliments, de l'eau, des médicaments, une carte et de quoi écrire si jamais les victimes venaient à tomber dessus. Un plan d'évacuation a aussi été fixé, pour secourir au plus vite les enfants lorsqu'ils seront retrouvés. "Je suis heureux, plus que je ne l'ai été depuis longtemps. Il y a beaucoup de bons signes", a déclaré à l'AFP Nopparat Khanthavong, 37 ans, l'entraîneur principal de l'équipe des "Sangliers".