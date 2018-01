"Fake News Awards" : Donald Trump toujours plus loin dans ses attaques contre les medias

"2017 a été une année de partialité acharnée, de couverture médiatique malhonnête et même de fausses informations éhontées", estime encore le texte, assurant que plus de 90% du traitement médiatique consacré à Donald Trump est négatif. Cette statistique - non sourcée - est vraisemblablement issue du Media Research Center, observatoire conservateur des médias américains, qui, s’il met bien en lumière un déséquilibre criant entre le positif et le négatif, ne comptabilise pas les avis neutres. Une nuance que le texte se garde de relever mais qui a peut-être poussé le président américain à mettre de l’eau dans son vin un peu plus tard. "À part certaines couvertures médiatiques très corrompues et malhonnêtes, il existe beaucoup d'excellents journalistes que je respecte et beaucoup de BONNES NOUVELLES dont les Américains peuvent être fiers !", a-t-il ainsi écrit dans un tweet.