Famille française soupçonnée d'avoir réintroduit la rougeole au Costa Rica : ce que l'on sait

EN BREF - Un couple de touristes français et leur enfant de 5 ans, infectés par la rougeole ont été placés en quarantaine dans un hôpital costaricien. Alors que la maladie n’était plus apparue sur ce petit territoire d'Amérique centrale depuis 2014, les autorités sanitaires s’inquiètent des conséquences de sa possible réintroduction.