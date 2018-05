Famille royale britannique : à quoi ressemble la vie d'une princesse ?

Au-delà d'avoir son portrait sur toutes les tasses, les moindres faits et gestes de Meghan Markle vont être scrutés et analysés. Tout le monde attend à ce que l'actrice américaine épouse au mieux les codes de la monarchie britannique. Certaines princesses l'ont vécu comme une prison, mais cela peut aussi donner un certain pouvoir d'influence. Alors, Meghan sait-elle vraiment à quoi s'attendre ?



