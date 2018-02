Famille royale britannique : Meghan Markle ne maîtrise pas encore complètement le protocole

Dans trois mois, Meghan Markle va devenir l’épouse du prince Harry. Mais avant, la future princesse a un emploi du temps bien chargé. L’Américaine va devoir suivre des cours de maintien. Car quand on entre dans la famille royale britannique, il faut savoir respecter un certain protocole.



