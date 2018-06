Famille royale : le père de Meghan Markle partage les opinions du prince Harry sur Trump et le Brexit

Comme on s'en rappelle, l’ancien directeur des éclairages a fait les gros titres des tabloïds un peu plus tôt cette année, après avoir été photographié par des paparazzi en train de regarder des photos de sa fille et de son fiancé, et d’essayer un costume. Une paparazzade qui s’était avérée être une mise en scène. Thomas Markle a commenté : "Ils prenaient des photos de moi en train de prendre une bière, ils prenaient des photos de moi qui montait dans ma voiture ... ils prenaient des photos de moi qui me donnaient un air négatif."





Sur cette mise en scène, il a plaidé coupable, estimant que c’était "une grave erreur". Il raconte "leur avoir parlé à tous les deux et s’être excusé", et insisté sur le fait qu’Harry et Meghan avaient été "très indulgents" à son égard, et qu’à ce moment-là, il était encore le bienvenu au mariage de sa fille, et comptait bien y aller. "Je ne pouvais pas me remettre de ce qui s'était passé, tout ça me travaillait, j'avais un problème cardiaque."





Mais il a été hospitalisé plusieurs fois, et a eu une crise cardiaque. Le septuagénaire, qui vit au Mexique, n'a donc pas pu conduire sa fille à l'autel le 19 mai à Windsor, en raison d'une opération du cœur. Il a ainsi regardé le mariage de sa fille à la télévision, avec un ami. Il était "très fier" en regardant Meghan s’avancer vers l’autel. "Le malheur, c'est que je suis maintenant une note de bas de page dans l'un des plus grands moments de l'Histoire plutôt que le papa qui l'accompagne."





Puis, le père s'est aventuré sur un terrain un peu plus glissant : celui de la politique.