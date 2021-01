Fanfare et coups de canon : qui sera aux côtés de Donald Trump pour ses adieux ?

Plus que quelques heures. À midi ce mercredi, Donald Trump cessera d'être le président des États-Unis, à l'instant où son successeur Joe Biden prêtera serment. Dans une Maison Blanche en plein déménagement, le président a enregistré un message d'adieux, avec une équipe technique réduite, vantant les réussites de son mandat, et qui sera diffusé dans la journée ce mardi. Son épouse qui, elle, aurait commencé à préparer son déménagement depuis le mois de novembre, avait, la première, diffusé un message d'adieux sur le site de la Maison Blanche .

Une telle cérémonie est de fait inédite : Donald Trump ayant refusé d'assister à l'investiture de Joe Biden, les rituels traditionnels sont annulés. Balayé, le rendez-vous à la Maison Blanche des couples entrant et sortant. Exit l'entretien entre les deux hommes, ou même celui des First ladies. Les Trump seront partis avant l'arrivée des Biden, et il y a aussi à cela une raison à laquelle Donald Trump semble tenir : il n'aura pas à demander l'utilisation de l'avion présidentiel. C'est en exercice que Trump s'en va, pas en ex-président. C'est un point de protocole méconnu : même si généralement le président sortant se voit prêter un des deux appareils officiels pour un dernier voyage, celui-ci perd formellement le nom d'Air Force One- qu'il ne porte que si le président en exercice est à bord.

Son entourage incite Donald Trump à laisser au moins une lettre à son successeur dans le bureau ovale, comme c'est la tradition, mais il semble qu'il n'y soit pas disposé.