Fariba Adelkhah : deux ans de détention à Téhéran pour la chercheuse franco-iranienne

Pour marquer cet anniversaire, son portrait sera dressé samedi sur la façade de la mairie de Paris centre, au cœur de la capitale. Une cérémonie en présence de son compagnon Roland Marchal, arrêté en même temps qu'elle et échangé en mars 2020 contre un ingénieur iranien détenu en France et menacé d'extradition vers les Etats-Unis.

Fariba Adelkhah, elle, n'a pas pu profiter d'un tel échange. Spécialiste du chiisme et de l'Iran post-révolutionnaire à Sciences Po Paris, la chercheuse, âgée de 62 ans, a été condamnée à cinq ans de prison en mai 2020 pour menace à la "sûreté nationale" et "propagande" contre la République islamique. Elle a passé plus d'un an dans une prison avant d'être assignée à résidence en octobre 2020. Ses liens vers l'extérieur se résument aux visites de sa famille et à des échanges téléphoniques avec quelques proches en France. Elle suit aussi des cours d'arabe et de droit musulman à distance.

"Deux ans après, on ne sait toujours pas pourquoi elle a été arrêtée : comme moyen de pression sur la France et de chantage pour faire libérer des Iraniens détenus en Europe ?", s'interroge son comité de soutien. "Dans le cadre de règlements de comptes internes à la République islamique ? Pour faire taire des voix discordantes, pour faire un exemple contre la liberté d'expression ?", poursuit-il.