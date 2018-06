Faut-il faire confiance à la viande brésilienne ?

Les négociations en cours avec l'Amérique du Sud et l'arrivée prochaine sans doute de la viande brésilienne sur le marché français sont dans le collimateur des agriculteurs tricolores. Ils dénoncent deux poids, deux mesures du gouvernement sur ces sujets. De plus, les éleveurs pointent du doigt les normes sanitaires appliquées au Brésil qui ne sont pas les mêmes qu'en France.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.