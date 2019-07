Faut-il ratifier le CETA ?

Le CETA est un traité de libre-échange conclu entre le Canada et l'Union européenne. Un accord négocié durant plus de sept ans et qui a été approuvé par le Parlement européen en 2017. Il est à noter qu'il est déjà en vigueur mais seulement en partie. Toutefois, une ratification est nécessaire afin que le traité puisse être reconnu par tous, d'où son examen ce mercredi à l'Assemblée nationale, puis au Sénat dans quelques semaines. Quels sont les sujets qui font débat dans ce traité ? Quid des réticences ? Quels en sont les enjeux ?



Ce mercredi 17 juillet 2019, Vincent Perrault, dans sa chronique "L'éco", parle de la ratification du traité CETA. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/07/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Moulin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.