Félicien Kabuga, considéré comme le "financier" du génocide rwandais, arrêté en France

Son arrestation ouvre désormais la voie à un procès devant la justice internationale. Félicien Kabuga est visé par un mandat d'arrêt du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI), basé à la Haye et chargé de poursuivre les travaux du Tribunal international pour le Rwanda (TPIR), fermé en 2015. L'ancien homme d'affaires est accusé des chefs de "génocide", "incitation directe et publique à commettre le génocide" et "crimes contre l'humanité (persécutions et extermination)". Son interpellation ce samedi "est un rappel que ceux qui sont responsables de génocide peuvent être amenés à rendre des comptes, même 26 ans après leurs crimes", a commenté le procureur du MTPI Serge Brammertz, dans un communiqué.

Félicien Kabuga était un proche du président rwandais Juvénal Habyarimana dont l'assassinat, le 6 avril 1994, allait déclencher le génocide. Il présidait la tristement célèbre Radio télévision libre des Mille collines (RTLM), qui diffusa des appels aux meurtres des Tutsi et le Fonds de défense nationale (FDN). Félicien Kabuga aurait ainsi fourni des fonds au gouvernement rwandais intérimaire pour financer le génocide de 1994 et aurait fourni un soutien logistique aux miliciens Interahamwe en leur délivrant notamment des machettes et des uniformes.