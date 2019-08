Festival Interceltique de Lorient 2019 : la délégation de Galice mise à l'honneur

La 49ème édition du Festival Interceltique de Lorient se déroule du 2 au 11 août 2019. Cette année, la délégation de Galice est mise à l'honneur. Dans le Morbihan, les huit régions celtes du monde célèbrent leur culture commune à travers la musique et la danse. Dix jours et dix nuits de spectacles animeront l'événement. Par ailleurs, la grande parade des Nations celtiques a eu lieu le 4 août.



