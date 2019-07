Fête nationale américaine : Donald Trump lance son show pour le 4 juillet

Il voulait le même, en "mieux." En ce 4 juillet, jour de fête nationale pour les Américains, Donald Trump a lancé sa parade. Invité en 2017 par Emmanuel Macron pour assister aux festivités du 14 juillet, le président américain n'avait pas caché son enthousiasme pour le défilé militaire des Champs-Elysées. "C'était l'un des plus beaux défilés auxquels j'ai pu assister", avait confié Donald Trump tout en annonçant vouloir en faire un similaire à Washington D.C. Deux ans après, chose promise chose due. Le président américain lance "Salute to America" (hommage à l'Amérique), son défilé militaire en plein coeur de la capitale fédérale.





Tout en souhaitant un bon 4 juillet à ses compatriotes, Donald Trump n'a pas manqué de faire la pub de l'événement sur les réseaux sociaux. "Les gens viennent de loin pour se joindre à nous pour ce qui s'annonce être l'une des plus grandes célébrations dans l'histoire de notre pays, UN HOMMAGE À L'AMÉRIQUE, un événement toute la journée au Lincoln Memorial, culminant avec des survols à grande échelle de la plus avancée flotte aérienne moderne au monde. Peut-être même qu'Air Force One fera une démonstration pour la foule à 18h. Mieux vaut être là tôt. Puis, à 21 h, un grand feu d'artifice). Je parlerai au nom de notre grand pays!", a tweeté ce jeudi matin le président américain.