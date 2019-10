Feuilleton du Brexit : des Britanniques à bout de nerfs

JT 20H - Restauration, avocat, immobilier... Plusieurs secteurs tournent au ralenti devant l'incertitude sur le Brexit. Et les perspectives sont bien pessimistes encore si la crise politique vient à s'enliser.

Les Britanniques ont largement dépassé le stade de la lassitude et des hésitations politiques. Elles ont déjà un coût économique important après trois ans et demi d'incertitudes. Des secteurs entiers tournent au ralenti. La perte sèche pour la Grande-Bretagne pourrait être de l'ordre de 60 milliards d'euros annuellement, si finalement aucun accord politique n'est trouvé avec les Européens.



