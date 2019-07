Feux de forêt au Portugal : un dispositif exceptionnel pour lutter contre les flammes

Durant le week-end du 20 juillet 2019, 2 000 pompiers sont mobilisés pour maîtriser les feux de forêt localisés à Cardigos, dans le centre du Portugal. En cette période de sécheresse, l'incendie prend rapidement de l'ampleur. Les soldats du feu peinent à faire reculer les flammes. Le feu a fait une trentaine de blessés et a brûlé 10 000 hectares de forêts et des dizaines de maisons. Un homme soupçonné d'avoir allumé l'un des feux a été arrêté le 21 juillet 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.