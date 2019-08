Feux en Amazonie : autour d’un drame, des images trompeuses largement relayées... y compris par Macron

La forêt amazonienne est en proie aux flammes depuis le début du mois de juillet. Si ces incendies se produisent chaque année au moment de la période sèche, ils sont ici de plus en plus incontrôlables à cause de la déforestation qui s’accélère au Brésil. Un drame qui a consterné les internautes brésiliens et du monde entier.





Mercredi 21 août, les hashtags #PrayforAmazonia et #PrayforAmazonas (du nom d’un Etat brésilien particulièrement touché par les feux) ont fleuri sur Twitter, photos à l’appui. Or, ces images sont pour la plupart erronées. Comme l’ont démontré plusieurs de nos confrères, la majorité d’entre elles datent d’incendies ayant eu lieu des années en arrière. L’erreur est aisée car en réalité, peu d’images illustrant les incendies en cours circulent sur Internet.