Feux en Amazonie : les brûlis agricoles à l'origine des incendies

En Amazonie, les départs de feu se multiplient jour après jour. Face à la pression internationale, le président brésilien a suspendu l'agriculture sur brûlis, à l'origine des incendies. Sur Internet, une image représentant un chien et un homme au beau milieu d'une forêt calcinée a attiré l'attention des internautes. Autres sujets : des journalistes ont pris en photo l'arrivée du voilier de Greta Thunberg à New York, avec la statue de la Liberté en toile de fond. En Grande-Bretagne, l'image d'un manifestant portant la "tête" de Boris Johnson et creusant une fausse pierre tombale représentant la démocratie britannique attire les touristes.