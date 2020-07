Figure de la Cour suprême, la juge démocrate Ruth Bader Ginsburg hospitalisée pour une infection

Sa démission ou son décès pourrait bouleverser le paysage politique américain. La juge progressiste et doyenne de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg a été de nouveau hospitalisée pour une possible infection, a-t-on appris ce mardi. La magistrate de 87 ans, surnommée "RBG", a été admise dans la matinée à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore après avoir souffert de fièvre et de tremblements la nuit précédente.

Une nouvelle inquiétante pour le camp démocrate et la gauche américaine, qui en ont fait leur championne. Nommée à vie en 1993 par le président Bill Clinton, elle fait partie des neuf juges de la Cour Suprême, et la doyenne a affirmé à de nombreuses reprises qu'elle ne prendrait de retraite que si elle ne se sentait plus en mesure de gérer la charge de travail. Connue notamment pour son opposition à Donald Trump, elle serait certainement remplacée par des juges favorables au port d'arme et opposés à l'avortement, comme le président en a démontré l'intention.