Fin de l'incident au canal de Suez : tous les navires bloqués ont fini par traverser

L'heure est au soulagement au canal de Suez où, cinq jours après le remorquage de l'Ever Given, l'ensemble des bateaux bloqués ont fini par traverser. "L'amiral Ossama Rabie, président de la SCA, a annoncé samedi que l'ensemble des navires en attente dans le canal depuis l'échouement du porte-conteneurs panaméen Ever Given avaient traversé" le canal, selon un communiqué de l'Autorité du Canal de Suez (SCA).

Battant pavillon panaméen et exploité par l'armateur taïwanais Evergreen Marine Corporation, le navire Ever Given s'était retrouvé coincé le 23 mars dernier en travers du canal. Inédit par son ampleur, l'incident avait alors entraîné l'arrêt total de la circulation sur cette route maritime cruciale reliant l'Asie et l'Europe et représentant plus de 10% du commerce international. Selon l'assureur Allianz, chaque jour d'immobilisation a entraîné des pertes allant de 6 à 10 milliards de dollars.