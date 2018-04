Fin de vie : la justice britannique réitère son refus, le petit Alfie Evans n'ira pas se faire soigner en Italie

La nouvelle tentative des parents du petit Alfie Evans aura été vaine. La justice du Royaume-Uni a rejeté mercredi 25 avril 2018 leur demande de pouvoir transférer en Italie leur enfant de 23 mois dans un état semi-végétatif et dont les médecins britanniques ont décidé l'arrêt du traitement. Les appels introduits séparément par le père et la mère du jeune enfant "doivent être rejetés [...]. C'est affreux pour toutes les personnes concernées", a déclaré le juge de la Haute Cour de Londres, confirmant une décision prise la veille par un premier juge. Selon The Guardian, les parents devaient rencontrer ce jeudi l'équipe médicale pour discuter d'un retour de l'enfant à domicile.