Fin du conflit Airbus-Boeing : pourquoi c'est une bonne nouvelle pour les viticulteurs français

La suspension des droits de douane punitifs a créé un certain soulagement chez les producteurs de vins et spiritueux français. "Nous sommes soulagés car cela donne une visibilité aux entreprises", a déclaré à l'AFP Nicolas Ozanam, délégué général de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS). "En même temps, on n'a pas réglé définitivement le dossier", a-t-il ajouté. Et de conclure : "Nous ne pouvons qu'appeler les autorités américaines et européennes à profiter de cet élan et de cette coopération retrouvée pour poursuivre les efforts et clore définitivement ce conflit".

"C'est une excellente nouvelle. L'horizon n'est pas totalement dégagé, mais cinq ans, ça redonne de la perspective. Les acteurs économiques vont pouvoir travailler avec beaucoup plus de stabilité", a commenté, de son côté, Bernard Farges, président du Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB), auprès de l'AFP.