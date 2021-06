Fin du journal Apple Daily : les Hongkongais s'arrachent la dernière édition

L'Apple Daily contrant au silence après 26 ans d'existence. Ce quotidien pro-démocratie a cessé de paraitre ce jeudi à Hong Kong, victime de la loi sur la sécurité nationale, dictée par Pékin et entrée en vigueur il y a déjà un an. Cette entrave à la liberté de la presse a ému des centaines d'habitants, qui sont venus saluer les employés pour leur dernier bouclage.

Le tabloïd était depuis longtemps dans le collimateur de Pékin pour son soutien au mouvement pro-démocratie et ses critiques récurrentes des dirigeants chinois. Ces derniers n'ont donc pas hésité à mettre à profit la loi sur la sécurité nationale pour le contraindre à disparaître. Et ce, en deux temps : le propriétaire, le magnat de la presse Jimmy Lai, est en détention pour son implication dans des manifestations en 2019 en faveur de la démocratie. Il est également inculpé en vertu de la loi sur la sécurité nationale, passible de la prison à vie.

Puis, la semaine dernière, un coup fatal a été porté au journal. La salle de rédaction a été perquisitionnée, cinq de ses dirigeants arrêtés et les avoirs du journal gelés. Dans l'impossibilité de payer ses salariés et ses fournisseurs, le groupe de presse n'a pas eu d'autre choix que de jeter l'éponge et d'annoncer que l'édition de jeudi, tirée à un million d'exemplaires pour 7,5 millions d'habitants, serait la dernière. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a supprimé son site internet et ses comptes Twitter et Facebook. Plus d'un millier de personnes, parmi lesquelles 700 journalistes, sont désormais sans emploi.

En contraignant le titre à fermer, la Chine a gagné son pari. Elle avait imposé l'an passé la loi sur la sécurité nationale pour reprendre en main du territoire après le vaste mouvement pro-démocratie de 2019. Une série d'articles et d'éditoriaux qui, selon la police, appelaient à des sanctions internationales contre la Chine et Hong Kong, sont à l'origine des poursuites engagées contre l'Apple Daily.