Fin du "Muslim ban", retour dans l'accord de Paris... ce que Joe Biden fera dès son investiture

Au travail depuis le premier jour des résultats de l'élection américaine, Joe Biden prévoit une entrée en action immédiate. Il s'est engagé à signer une série de décrets dès le premier jour de sa présidence. Changement climatique, pandémie, crise économique, injustices raciales et sociales aux États-Unis "sont autant de crises qui nécessitent une action d'urgence", a déclaré samedi son futur chef de cabinet, Ron Klain. "Le président élu Biden va agir, pas seulement pour réparer les dégâts les plus sérieux du gouvernement Trump, mais aussi pour permettre au pays d'avancer", a-t-il commenté, en citant notamment son intention de ré-engager les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat.

Le pays approchant le seuil de 400.000 morts du Covid-19, qui semble se propager hors de contrôle avec bien au-delà du million de nouveaux cas constatés par semaine, le président élu compte accélérer l'immunisation des Américains en tablant sur des centres de vaccination de proximité, une coopération renforcée entre le pouvoir fédéral et les États et plus de campagnes de prévention. Fin décembre, il avait dénoncé les retards dans la distribution des vaccins anti-Covid aux États-Unis, alors que seuls 2,1 millions de personnes avaient été vaccinées sur les 20 millions escomptées. Il prendra également un décret rendant obligatoire le port du masque dans les locaux et espaces dépendant de l'État fédéral, ainsi que lors des déplacements entre États.

Pour tenter de remettre sur pied l'économie du pays, durement touchée par la crise sanitaire avec la perte de 10 millions d'emplois, le 46e président américain a dévoilé cette semaine un nouveau plan de 1.900 milliards de dollars. Il sera suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissement pour relancer l'économie, prévoyant notamment des chèques aux familles, des fonds pour rouvrir les écoles, pour accélérer tests et vaccins, des liquidités pour les petites entreprises, ou encore une aide alimentaire renforcée. Joe Biden compte aussi prolonger le moratoire sur les expulsions et les saisies immobilières, lié à la pandémie.