Financement libyen de la campagne de 2007 : Ziad Takieddine retire ses accusations contre Nicolas Sarkozy

L'un des principaux témoins à charge contre l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen, change de version. Dans un document dévoilé par Paris-Match et BFMTV, Ziad Takieddine le dédouane, en effet, de toute responsabilité et nie tout financement venant de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

"Je confirme que ceci n'est pas vrai, dit-il face caméra, alors qu'il est en fuite à Beyrouth après avoir été condamné en France en juin dernier dans l'affaire Karachi. M. Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni M. Kadhafi ne pouvait le faire, parce qu'il ne le faisait jamais. Je le dis haut et fort. Or, ce juge Tournaire [l'ancien juge d'instruction en charge du dossier] a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou que j'ai toujours dits." " Il n'y a pas eu de financement présidentiel de M. Sarkozy. Jamais !", assène encore Zaid Takieddine.