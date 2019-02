Finlande : le pays où personne ne dort dehors

La Finlande a proportionnellement deux fois moins de SDF que la France. Là-bas, les sans-abris sont logés dans des centres hébergement d'urgence. C'est le principe même du programme : en finir avec les abris provisoires, stabiliser par le logement et un environnement sécurisant. Les résidents sont accompagnés par des travailleurs sociaux. Ils payent un loyer raisonnable ponctionné sur leur aide sociale.



