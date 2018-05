Finlande : zoom sur les "data centers" ou fermes numériques

Des taxes réduites sur l'électricité, fraîcheur, avantages fiscaux, bonne connexion internet et position géographique idéale entre l'Europe et l'Asie, les géants du numérique ont jeté leur dévolu sur la Finlande pour installer leurs fermes numériques. Google et Microsoft y sont déjà. Les autorités estiment que l'industrie des "data centers" pourrait rapporter 2,3 milliards d'euros à l'économie finlandaise et créer 33 000 emplois d'ici 2025.



