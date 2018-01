"Fire and Fury" : le livre choc sur la première année de la présidence Trump bientôt adapté à la télévision

"Fire and fury : Inside Trump's White House" ("Le feu et la fureur : Trump à la Maison Blanche"), livre choc dressant un portrait un peu surréaliste de la campagne et la première année de présidence de Donald Trump, va être adapté à la télévision, ont rapporté plusieurs médias mercredi. Depuis sa publication, avancée de quatre jours après que le président a tenté de le faire interdire, l'ouvrage continue à faire des vagues à Washington.





Les droits du livre du journaliste Michael Wolff, portrait au vitriol de l'ancien magnat de l'immobilier qui évoque les doutes de son entourage concernant sa capacité à gouverner, ont été vendus à Endeavor Content, selon les journaux Hollywood Reporter et Variety. Selon ces mêmes publications, Michael Wolff lui-même en sera le producteur.