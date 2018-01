"Fire and Fury" : Michael Wolff, l'auteur de l'ouvrage qui plonge la Maison Blanche dans le chaos

Âgé de 66 ans, Michael Wolff, éditorialiste pour un grand nombre de médias, parmi lesquels Hollywood Reporter, Vanity Fair ou le New York Magazine, affirme, pour rédiger ce portrait de la chaotique présidence du milliardaire, avoir gravité autour de Trump et de ses proches pendant plus de 18 mois. Une omniprésence qui lui a permis d'interviewer pas moins de 200 personnes.





Natif du New Jersey mais New Yorkais depuis des dizaines d’années, Michael Wolff mène une vie de journaliste proche des magnats de la ville qui ne dort jamais. Une proximité avec les puissants de cette ville qui lui permettra d’écrire en 2008 le livre "The man who owns the News" à propos du très puissant patron de Fox News et proche de Donald Trump, l'Australien Rupert Murdoch. Pour son livre, ce double lauréat du National Magazine Award, catégorie commentateur, ne se cache pas d'avoir organisé un diner à six où étaient invités Roger Ailes, feu le surpuissant patron de Fox News et très proche de Trump, ainsi que Steve Bannon, grand protagoniste de son livre, dîner où il aurait enregistré les commentaires incendiaires de ce dernier.





Le journaliste est connu pour son côté quelque peu fantasque et multicarte. Dans un portrait de 2004, le magazine New Republic évoque un personnage "en partie éditorialiste mondain, en partie psychothérapeute, en partie anthropologue social (qui) invite les lecteurs à être une mouche sur le mur du premier cercle des magnats".