"Coup dans le dos", décision "à la Trump"... Paris fustige la rupture par l'Australie du "contrat du siècle"

Logiquement, Paris n'a pas tardé à dénoncer ce revirement. Dans un communiqué acide, le gouvernement français a d'abord fustigé une "décision regrettable [...] contraire à la lettre et à l'esprit de la coopération qui prévalait entre la France et l'Australie". Ce choix "marque une absence de cohérence que la France ne peut que constater et regretter", pointe encore le document. Interrogé ce jeudi 16 septembre, Jean-Yves le Drian a même été encore plus loin, qualifiant ce changement soudain de décision "brutale", "à la Trump". "C'est vraiment, en bon français, un coup dans le dos", s'est indigné le chef de la diplomatie française. "Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie", martèle-t-il, réclamant des "explications" à l'Australie comme à Washington.