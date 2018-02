Emma Gonzalez, la lycéenne de 18 ans qui incarne le combat contre Trump et les armes à feu

Depuis ce cri du cœur diffusé en direct sur toutes les chaines de télévision, de nombreux médias américains présentent Emma Gonzalez comme l'une des porte-paroles de la lutte anti-armes. Elève en Terminale du lycée Marjory Stoneman Douglas, elle était cachée dans l'amphithéâtre quand Nikolas Cruz, 19 ans, a ouvert le feu dans les couloirs de l'établissement, faisant 17 morts dont une majorité d'adolescents, avant de s'enfuir en se mêlant à la foule. Il a été arrêté une heure plus tard. "Le fait d'être autorisé à acheter des armes automatiques n'est pas une question politique, c'est une question de vie ou de mort", a affirmé plus tard à l'AFP la lycéenne.





Preuve de la soudaine notoriété dont bénéficie Emma Gonzalez, elle doit participer mercredi avec d'autres élèves du lycée Stoneman Douglas à un débat télévisé sur CNN. Le sénateur républicain de Floride Marco Rubio, critiqué pour avoir accepté des millions de dollars de financement politique de la part du lobby des armes, a annoncé sur Twitter qu'il y participerait également. Dimanche, elle a également appelé tous les étudiants américains à s'impliquer dans cette cause. "Ils doivent nous rejoindre pour faire passer notre message". Un message qu'elle portera auprès du président ? Mercredi, Donald Trump recevra des lycéens et des professeurs pour les "écouter", a annoncé la Maison Blanche, sans préciser qui participerait à cette rencontre.





Conviée ou non à Washington, Emma Gonzalez a d'ores et déjà prévue de s'y rendre. En compagnie des autres survivants de la fusillade, elle a annoncé dimanche l'organisation d'un rassemblement. Baptisée "Marche pour nos vies", la manifestation aura lieu le 24 mars à Washington et dans d'autres villes du pays. Elle vise à "demander qu'une proposition de loi complète et efficace soit immédiatement présentée au Congrès" pour régler "les problèmes de violence par les armes qui sont généralisés dans notre pays", selon le site internet dédié à la manifestation.