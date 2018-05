Fortes tensions entre Israël et Iran au lendemain du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien

Le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien crée des tensions extrêmes entre Israël et l'Iran. Le plateau du Golan a été la cible de missiles iraniens tirés depuis la Syrie au lendemain de l'annonce de Donald Trump. L'armée israélienne a aussitôt répliqué, touchant les infrastructures d'armes iraniennes. Moscou appelle les deux pays à la retenue et Emmanuel Macron, à la désescalade. Comment la population israélienne du Golan perçoit-elle ce conflit ?



