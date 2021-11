Censure, économie... Tout comprendre au retrait du jeu Fortnite de Chine

DÉCRYPTAGE - Le très populaire jeu vidéo Fortnite n'est plus accessible en Chine depuis ce lundi, à l'échéance fixée par son éditeur américain Epic Games. Comment l'expliquer ?

Fortnite baisse le rideau en Chine. "Le 15 novembre à 11 heures, nous éteindrons les serveurs du jeu et les joueurs [en Chine] ne pourront plus se connecter", avait récemment annoncé Epic Games dans un court communiqué. C’est désormais chose faite : le célèbre jeu de combat en ligne n'est plus disponible dans l'Empire du Milieu. Ce retrait tonitruant est une finalité assez logique d'une greffe qui n'a jamais vraiment pris. On vous explique pourquoi.

Un climat peu favorable ...

Les autorités chinoises se montrent particulièrement pointilleuses sur les questions de concurrence et de données personnelles, et ce quel que soit le secteur d'activité. Comme si cela ne suffisait pas, les contenus violents, obscènes ou sensibles politiquement sont strictement encadrés, pour ne pas dire censurés. Un environnement commercial et juridique des plus difficiles. Le domaine du jeu vidéo fait par ailleurs l'objet d'une surveillance particulière en Chine. En l'an 2000, Pékin avait ainsi suspendu la vente de toutes les consoles en raison de leurs présumés effets négatifs sur "la santé mentale" des jeunes utilisateurs. Cette interdiction n'avait été levée qu'en ... 2015. Depuis, les jeux vidéos sont passés au crible avant de pouvoir être commercialisés. Seul un nombre réduit parvient à passer entre les mailles du filet et à durablement s'imposer dans le pays... ce que n'a jamais véritablement réussi Fortnite. D'ailleurs, aucune nouvelle version de jeu vidéo n'a été homologuée par le gouvernement depuis plus de 100 jours. Dernièrement, la situation est devenue encore plus difficile. En août dernier, les dirigeants communistes ont, en effet, décidé de limiter à 3 heures hebdomadaires le temps passé sur les écrans pour les jeunes Chinois (moins de 18 ans). Une mesure drastique pour lutter contre l'effet addictif des jeux vidéos, qualifiés d'"opium mental" par les autorités. Auparavant, les mineurs ne pouvaient déjà pas accéder aux jeux en ligne entre 22h et 8h.

Pas viable sur le plan économique

Epic Games est parvenu à faire accepter aux autorités chinoises une version modifiée de son célèbre jeu, "Fortress Night". Oui mais voilà, celle-ci a été tellement édulcorée - disparition des crânes, dont la représentation est interdite, réécriture de l'histoire officielle (tout est censé se dérouler dans une simulation d'entraînement, il n'y aurait donc aucun mort) - que c'en était presque un autre jeu. Surtout, la firme américaine n'a jamais réussi monétiser son contenu, les microtransactions étant interdites dans le pays. Or, les revenus de Fortnite sont majoritairement liés à ce système, qui permet d'échanger de l'argent réel contre une monnaie virtuelle permettant d'acquérir des éléments de jeux (costumes, objets, armes, etc.). En Chine, ces éléments pouvaient être obtenus uniquement en jouant, jamais en payant. La présence, parmi les actionnaires d'Epic Games, du géant chinois de l'internet - Tencent - n'a pas suffi à inverser la tendance. Malgré un énorme marché, l'intérêt économique d'un maintien en Chine était donc des plus limités pour Epic Games, surtout en considérant les coûts liés au développement, vraisemblablement élevés. Et ce n'est sans doute pas l'unique firme dans ce cas. "Je pense que le fait que Tencent et NetEase, leaders sur le marché chinois, cherchent à l'étranger la prochaine étape de croissance dans le secteur des jeux en dit long sur les perspectives au niveau national", confirme Matthew Kanterman dans les colonnes de Bloomberg.

Loin d'être un cas isolé

De manière plus globale, les géants du numérique se cassent - un à un - les dents sur la réglementation chinoise. Ce n'est pas pour rien si Yahoo mais aussi Microsoft ont récemment annoncé leur retrait du pays. Même son de cloche pour LinkedIn qui a jeté l'éponge en octobre dernier, fustigeant un "environnement difficile". La plupart des grands sites Web étrangers - comme Google, Facebook ou YoutTube - sont, eux, bloqués par la "grande muraille numérique" en Chine. Ceux qui restent n’occupent que des niches, ou acceptent de se plier aux règles locales : c’est le cas de Bing, d’Apple, qui censure son magasin d’applications, et de LinkedIn, qui bloquait, jusqu’à son départ, certains profils.

Lancé en 2017, Fortnite est rapidement devenu l'un des jeux les plus populaires au monde, avec à son actif plus de 350 millions d'utilisateurs, soit plus que la population des États-Unis. Les joueurs interagissent en ligne dans des milieux hostiles, dans un univers visuellement proche d'un dessin animé. S'ils évoluent en groupe, chacun cherche à être le dernier survivant.

