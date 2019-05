Donald Trump aurait perdu plus d'un milliard de dollars en une décennie

En réponse, Donald Trump affirme que les promoteurs immobiliers avaient tous recours, dans les années 1980 et 1990, à la pratique consistant à déprécier autant que possible leurs actifs afin de faire apparaître des pertes et de ne pas payer d'impôts. Pas sûr que cela suffise à convaincre le quotidien d’arrêter ses enquêtes : en octobre, le journal s'était déjà intéressé à la situation financière de Donald Trump qui aurait reçu plus de 400 millions de dollars de ses parents, en partie grâce à des manœuvres d'évasion fiscale.