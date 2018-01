Forum de Davos : "La France est de retour au centre de l'Europe", clame Emmanuel Macron

Le lundi 22 janvier 2018, Emmanuel Macron s'est lancé dans une opération séduction auprès des investisseurs étrangers. Il avait donc reçu cent quarante dirigeants de multinationales au château de Versailles pour les inviter à investir dans l'Hexagone. Au cours de son déplacement en Suisse dans le cadre du Forum économique mondial de Davos, le locataire de l'Élysée a renouvelé son invitation en anglais. "France is back" (la France est de retour), a lancé le président français lors de son discours.



