Fraises espagnoles : la qualité en question

Les fraises figurent en très bonne place au palmarès de nos fruits préférés. Chaque année, nous en consommons 300 mille tonnes. Parmi les barquettes que nous achetons, plus de la moitié d'entre elles viennent d'Espagne, premier producteur en Europe. Là-bas, les exploitations à très grande échelle cachent des méthodes loin d'être naturelles.



