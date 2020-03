Français bloqués à l'étranger : Jean-Yves Le Drian espère achever les rapatriements d'ici "une bonne semaine"

Nombre de pays très touristiques, du Maroc au Pérou en passant par la République dominicaine, ont brutalement fermé leurs frontières ou suspendu leurs vols à destination de l'Europe, désormais au coeur de la pandémie de coronavirus, bloquant de nombreux étrangers sur place. "Dans leur très grande majorité, les situations de nos ressortissants qui sont en voyage nous sont connues et nous travaillons pour résoudre tous les problèmes", a assuré Jean-Yves Le Drian. "On s'occupe de tous les cas, tous les lieux", a-t-il martelé.

La France a déjà organisé le retour de plus de 60.000 Français parmi les 130.000 bloqués à l'étranger par le Covid-19, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, estimant à une "bonne semaine" le temps nécessaire pour achever ces rapatriements. La logistique mise en place "a permis ces derniers jours le retour vers la France de plus de 60.000 Français", a déclaré Jean-Yves Le Drian. "Je pense qu'il nous faudra encore une bonne semaine", a-t-il ajouté.

Le ministre a expliqué multiplier les contacts avec ses homologues à travers le monde pour obtenir l'autorisation de faire atterrir des avions et ramener les touristes bloqués. "C'est un travail acharné", a-t-il relevé, en se décrivant comme "ministre des Affaires étrangères et logisticien". "Je passe mon temps entre les compagnies aériennes et les ministres".

"C'est très compliqué partout, il y a des aéroports qui sont fermés. Il faut donc obtenir l'autorisation de se poser, y compris quand il s'agit de vols commerciaux classiques. Cela se règle souvent par des coups de téléphone, la plupart du temps à mon niveau", a-t-il raconté.

Le gouvernement travaille en liaison avec différentes compagnies aériennes, françaises et étrangères, qui programment des vols commerciaux réguliers ou spéciaux selon les cas. Ce dispositif concerne "exclusivement" les touristes et personnes en voyages d'affaires, a réitéré Jean-Yves Le Drian, invitant une nouvelle fois les Français résidant habituellement à l'étranger à y demeurer et à respecter les règles de confinement locales.