Français disparus au Bénin : ce pays d'Afrique de l'ouest est-il à risque ?

La rédaction de LCI - Comment est considérée la situation sécuritaire au Bénin ?

Régis Hounkpè - Le Bénin était jusque-là réellement absent de la cartographie de ce type d’événement alors que ça fait plusieurs décennies que certains pays limitrophes comme le Niger, le Burkina Faso et plus loin le Mali en sont tristement plutôt coutumiers. Il faut avoir à l’esprit que pendant longtemps et encore aujourd’hui le Bénin reste un pays très stable d’un point de vue sécuritaire. Donc pour les Béninois et le gouvernement, cette actualité est une première qu’il faut très justement aborder avec prudence en attendant de savoir si c’est le fait d’un enlèvement crapuleux ou à teneur idéologique ou djihadiste.





Pour tout vous dire, c’est même une surprise car pour les Béninois, le parc de la Pendjari est très sécurisé et les gardes forestiers assumaient jusque-là leurs tâches de façon tout à fait classique. En tant que haut lieu de la diversité, on y retrouve d'ailleurs très souvent des ingénieurs, des géologues, des étudiants béninois ou internationaux et bien sûr des touristes.

Donc je pense qu’aujourd’hui, on est un peu l’an zéro de ce type d’événement et on entre très tragiquement dans une espèce de cartographie douteuse.