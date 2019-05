Français disparus au Bénin : le corps de leur guide a été retrouvé

Ces deux touristes étaient partis en randonnée dans ce parc naturel à la frontière avec le Burkina Faso. Ce dimanche soir, les autorités se montrent de plus en plus pessimistes, car le corps de leur guide a été retrouvé mort, criblé de balles. Les professionnels qui l'ont croisé le jour de la disparition nous ont confié un comportement anormal de sa part.



