Français disparus en motoneige au Québec : deux nouveaux corps repêchés

Les plongeurs de la police ont aussi localisé dimanche la septième et dernière motoneige des touristes français. L’engin se trouvait dans le même secteur que les six autres repérées la semaine dernière à l’embouchure du lac Saint-Jean et de la Grande Décharge.

Dans l’attente de précisions de la police et de résultats de son enquête, l’incertitude demeurait sur les causes de cet accident et sur les raisons pour lesquelles les motoneigistes et leur guide, pourtant considérés comme expérimentés, se sont aventurés dans une zone aussi dangereuse.